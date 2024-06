Diametrálne odlišné výkony Slovákov. Kentoš: Mám zlú emóciu. Druhý polčas nebol v poriadku

SENEC. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov potvrdila úlohu favorita proti rovesníkom z Azerbajdžanu, no pri víťazstve 3:2 sa prezentovala dvoma diametrálne odlišnými polčasmi.

Slovenskí mladíci síce pridali tretie víťazstvo za sebou a výsledkovo nadviazali na marcový asociačný termín, v ktorom zdolali favorizovaných Španielov (2:0) a outsidera z Malty (4:1), no Kentoša potešil iba prvý polčas.

Na druhý polčas nastúpili hráči zo striedačky, tréneri zmenili rozostavenie na 3-4-3, no namiesto "doklepnutia" súpera, prišlo niekoľko individuálnych chýb a Slováci druhý polčas proti papierovo slabšiemu tímu prehrali 1:2.

Vpravo tréner slovenských futbalistov do 21 rokov Jaroslav Kentoš. (Autor: TASR)

Mohli sme streliť viac gólov, hlavne v prvom polčase, mám zlú emóciu, pretože druhý polčas nebol naozaj dobrý a pokazilo mi to dojem z toho zápasu," dodal 50-ročný kormidelník.

"Výkonovo dva rozdielne polčasy. V tom prvom to bolo dobré, ale v druhom polčase nie som spokojný s výkonom tímu.

Radosť z nominácie Calzonu

Hráči prišli na júnový zraz priamo z dovoleniek, ktoré absolvovali po klubových sezónach, čo sa do istej miery prejavilo aj na ihrisku.

"Je to špecifické, pretože niektorí mali dva týždne dovolenku, iní týždeň či 10 dní. Chvíľu nám trvalo, kým sa chalani dostali do zápasového tempa.

Som rád, že výkon z prvého dejstva spĺňal kritériá, no v druhom bolo vidno, že to nebolo v poriadku," povedal Kentoš, ktorý mal po stretnutí dôvod na úsmev iba v súvislosti s oznámenou nomináciou A-tímu na ME v Nemecku.

Posledný rez kádra pre kontinentálny šampionát "prežili" štyria hráči, ktorí hrávajú za Kentošov výber.

Hlavný tréner Francesco Calzona nominoval obrancov Adama Oberta, Sebastiána Kóšu, stredopoliara Tomáša Riga a krídelníka Lea Sauera.