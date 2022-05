Mladí Slováci chcú spečatiť postup do baráže. V nominácii je aj Strelec

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov potrebuje urobiť záverečný krok k postupu do baráže ME 2023.

V piatok 3. júna sa vo svojom záverečnom zápase v C-skupine kvalifikácie predstaví na Malte.

Malťania získali šesť bodov po víťazstvách nad Severným Írskom a majú v tabuľke 6 bodov. Slováci však napriek tomu nastúpia v úlohe favorita, k definitíve im stačí získať bod. Po vylúčení Ruska z kvalifikácie majú na konte 12 bodov, o šesť menej ako vedúce Španielsko.