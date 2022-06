Prídu aj strieborní hráči z Čile. Popluhárovi odhalia sochu

Inšpirovali sme sa aj Anglickom, kde majú veľkú tradíciu v uctievaní športových osobností takýmto spôsobom," uviedol v tlačovej správe predseda oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie Roman Táborský a dodal:

"Cením si to, že na financovanie reliéfu sa skladajú členovia fanklubu a do zbierky sa môžu do konca roka zapojiť fanúšikovia na celom Slovensku. Naším zámerom je, aby to bol fanúšikovský dar na znak uctenia si pamiatky tejto legendy."

Autorom reliéfu je oravský reštaurátor, Mgr. art. Stanislav Kľúčik mladší. "Textová pamätná tabuľa s portrétom - bustou Jána Popluhára je vytvorená z umelého kameňa, armovaná kovovou konštrukciou proti zmršteniu.

Je koncipovaná ako priamy pohľad, vo vrchnej časti sa nachádza portrétna plnoplastická busta v mierne nadživotnej veľkosti. V spodnej časti tabule je textový popis so životnými a športovými míľnikmi Jána Popluhára," predstavil svoje dielo.

O Popluhárovi počul z rozprávanie otca: "Otec si spomínal na čistý štýl tohto stopéra. Keďže v rodine sa venujeme amatérskemu futbalu, o to príjemnejšie sa mi na diele pracovalo."

Prídu strieborní hráči z Čile

Pri odhalení reliéfu by mali asistovať aj niektorí členovia strieborného tímu z Čile. "Na podujatie plánuje pricestovať Adolf Scherer s rodinou z Francúzska, účasť prisľúbili aj Josef Jelínek a Jan Lála z Česka.