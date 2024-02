Vynikajúca reklama pre slovenskú reprezentáciu, vraví tréner brankárov o Calzonovi

Jeden z asistentov trénera a zároveň tlmočník pri reprezentácii Slovenska Pavol Farkaš si myslí, že to Calzona zvládne, hoci to nebude mať ľahké.

"Tento džob by nezobral, ak by nebol presvedčený o tom, že to bude zvládať. Poznám ho už dosť dobre. Je to typ človeka, ktorý dáva svojej robote vždy sto percent.

Vôbec sa nebojím, že by niečo nestíhal,“ myslí si Farkaš a dopĺňa: „"Je to neštandardné rozhodnutie, no naša reprezentácia je už zabehnutá. Niektorí ľudia sú za, iní proti, ale na to sme si už mohli zvyknúť.

Čas ukáže, či to bolo správne riešenie, ale ja osobne sa o to neobávam. Tréner Calzona aj so svojím staffom majú kvalitu na to, aby to zvládli.“