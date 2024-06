Kováčik nechce výkony Slovenska preceňovať, cieľom je postup zo skupiny

"Zápas sa mi páčil, hra aj výkony boli dobré. Bola to však len príprava a tak to beriem. Tréner videl v našej hre rezervy a on veľmi dobre vie, o čom hovorí," povedal pre TASR Kováčik, ktorého čaká v pozícii šéfa slovenského futbalu tretí veľký turnaj.

"Nie som nervózny. Beriem to tak, že sme v kvalifikácii a potom aj v príprave na šampionát urobili maximum. Teraz je to v rukách hráčov a trénerov," uviedol Kováčik.

Cieľom je osemfinále

Na ME 2016 vo Francúzsku zažil postup do osemfinále, na ME 2020 bola pre slovenských futbalistov konečnou stanicou skupinová fáza.

Prienik do vyraďovacej fázy medzi 16 najlepších tímov by šéf SFZ považoval za úspech.

"Chceme ukázať hru, akou sme sa prezentovali v generálke proti Walesu i v kvalifikácii proti silnému Portugalsku. Ak by sme zopakovali tieto výkony, môžeme pomýšľať na úspech.

Tým by bol postup do osemfinále. Netajíme sa, že to je náš cieľ, s ktorým cestujeme do Nemecka," dodal pre TASR Kováčik.