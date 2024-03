Súťažný zápas po 156 dňoch. Bývalý reprezentant sa v druhej lige uviedol gólom

„Už aj pred gólom som mal jednu šancu, čo mi brankár veľmi dobre chytil. Pri góle som nespravil ideálne kľučku na brankára a loptu mi z bránky vykopával obranca. Sám som sa dostal do problémov, ale lopta sa ku mne vrátila a nakoniec som to prepálil na pravú žrď. Chvalabohu to tam padlo,“ opísal svoj gólový moment.

Kvalitný súper

Na jeseň zdolalo Komárno Liptovský Mikuláš 3:2 a víťazný gól dalo až v samom závere. V súčasnosti patrí Liptákom trinásta priečka tabuľky, ale vôbec nejde o slabý tím.

„V prvom polčase sme boli lepší, zaslúžene sme vyhrávali 2:0, súpera sme do ničoho nepustili. Po prestávke sa však to obrátilo a súper mal celý druhý polčas prevahu. Rozdiel bol v tom, že my sme dali góly a oni nie. Liptovský Mikuláš určite nepatrí tam, kde je, má dobré mužstvo a dobrých, šikovných chalanov. V druhom polčase to aj ukázali,“ zhodnotil úvodný zápas jari Jakub Sylvestr.