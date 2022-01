ONLINE: Inter Miláno - Juventus Turín (Taliansky Superpohár 2021)

Stará dáma se po chabém začátku přeci jenom zvedá, ale stále není na pozicích, které by si vedení klubu představovalo. Díky poslednímu neuvěřitelnému obratu na hřišti AS Řím, kde ještě v 70 minutě pohrávala 1:3, ale nakonec zvítězila 4:3, dokázala udržet páté místo zajišťující skupinovou fázi EL, na čtvrtou Atalantu ztrácí tři body, na vedoucí příčku bodů jedenáct. Z jednadvaceti dosud odehraných klání vyhrál Juventus v jedenácti případech, pětkrát shodně remizoval a prohrál, vstřelili dvaatřicet gólů a o jedenáct méně inkasovala. Mimo své hřiště vyhráli jeho hráči ve čtyřech z posledních pěti mačů.Tabulku střelců vede také Argentinec, a sice Paulo Dybala.Zajímavostí je, že Juventus byl ve finále italského superpoháru z posledních deseti let devětkrát, osmkrát se radoval z vítězství, mj. i v minulém roce. Podaří se mu trofej obhájit?