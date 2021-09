Škriniar sa hneval, vraj ho faulovali. Inter dokázal otočiť a velí Serii A

Favorizovaní hostia so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v zostave prehrávali od 23. minúty 0:1, keď skóroval Ricardo Sottil po prihrávke Nicolása Gonzáleza.

Vtedy už hostia viedli 2:1 po krížnej strele Mattea Darmiana a hlavičke Edina Džeka z 52. a 55. minúty. Na konečných 3:1 pre obhajcu titulu upravil tri minúty pred koncom riadneho hracieho času do odkrytej bránky Ivan Perišič.

Šikovný Juhoameričan to neskôr prehnal so slovnými reakciami smerom k hlavnému rozhodcovi a ten mu v 78. minúte ukázal dve žlté karty za sebou a po červenej musel predčasne dolu z ihriska.

Niektoré talianske médiá označili za najlepšieho hráča Interu slovinského brankára Samira Handanoviča so známkou 7,5.

"Škriniar hrá často proti nízkym šikovným krídelníkom a González mu narobil problémy. V druhom polčase však slovenský obranca prevzal kontrolu nad svojou časťou ihriska," napísal futbalový web sempreinter.com.



Kanoniera nahradil tím

"V prvej polhodine zápasu sme hrali proti skvelej Fiorentine, no urobili sme niekoľko technických chýb. Chcel by som si však detailnejšie pozrieť súboj Škriniara s Gonzálezom, či to nebol faul," poznamenal tréner Milánčanov Simone Inzaghi.

"V poslednej štvrťhodine prvého polčasu to už bolo lepšie a po zmene strán sme strelili tri góly a mohli sme aj viac. Našli sme správny rytmus. Hráči to za nepriaznivého stavu 'nezabalili'. Prišiel som do tímu s víťaznou mentalitou," pochvaľoval si.