Zničilo to naše sny, reagovali futbalisti Indonézie na odobratie MS U20

Na stretnutí indonézskych mládežníckych futbalistov viacero hráčov plakalo, zatiaľ čo iní smutne pozerali do zeme.

JAKARTA. Indonézski futbalisti reagovali so slzami na rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) odobrať krajine právo na usporiadanie majstrovstiev sveta do 20 rokov, na ktorých sa mali zúčastniť aj slovenskí reprezentanti.

"Je to srdcervúce rozhodnutie, ktoré zničilo naše sny. Teraz sme zmätení z našej hráčskej budúcnosti, ak FIFA uvalí sankcie," uviedol pre agentúru AP útočník indonézskej "dvadsiatky" Hokky Caraka.

Indonézska futbalová federácia by mohla byť zo strany FIFA ďalej disciplinárne stíhaná. Suspendácia by mohla Indonéziu vyradiť z ázijskej kvalifikácie na MS 2026.

Člen výkonného výboru národnej futbalovej asociácie Arya Sinulingga vyjadril obavy z ďalších dôsledkov: "Je to znak toho, že nie sme schopní plniť to, čo od nás FIFA žiadala. Najviac sa teraz obávame, že budeme vylúčení z medzinárodných podujatí."

"Bolí ma to. Cítim smútok a psychické zrútenie hráčov, ktorí sa tri a pol roka neúnavne pripravovali," poznamenal juhokórejský kouč.

Hlavný tréner indonézskeho výberu Šin Tae-jong povedal, že neúspech pri organizácii MS do 20 rokov je pre krajinu veľkou stratou.

"Viem, že to sklamalo mnohých ľudí. Aj ja cítim rovnaké sklamanie a smútok. Neplytvajme však energiou a tým, že sa budeme navzájom obviňovať.

Ako veľký národ sa musíme pozerať dopredu, nie dozadu. Urobme z toho cennú lekciu pre nás všetkých a pre indonézsky futbal."

Zatiaľ nie je jasné, kde a kedy sa turnaj uskutoční, no podľa FIFA by sa tak malo stať v pôvodnom termíne od 20. mája do 11. júna. O organizáciu sa podľa medializovaných informácií zaujíma Argentína, ktorá sa na turnaj nekvalifikovala.

"Pre nás sa nič nemení. Naďalej sa pripravujeme na MS, ktoré by sa mali konať už v stanovenom termíne (od 20. mája do 11. júna)," povedal pre futbalsfz.sk tréner reprezentácie do 20 rokov Albert Rusnák st.