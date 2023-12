Amatéri vyradili veľký Ajax. Kamaráti dvojgólového strelca vyhrali jedenásťtisíc eur

Slávny holandský veľkoklub stroskotal v druhom kole Pohára KNVB na štvrtoligistovi USV Hercules. Ajax prehral 2:3 a bola to jeho historicky prvá prehra s amatérskym tímom.

USV síce nikdy nepôsobil v profesionálnom futbale, ale má rozsiahlu mládež. Práve tam začínal aj Tim Pieters, neskôr však prestúpil k mestskému rivalovi FC Utrecht.

Za prvý tím nikdy nenastúpil, hral však druhú najvyššiu súťaž za juniorku, teda Jong Utrecht. V 31 zápasoch dal 5 gólov a zaznamenal 6 asistencií.

Svet veľkého futbalu však jednoducho nebol preňho. „Je to dosť tvrdé prostredie. Neviem, či by som to vydržal pätnásť rokov,“ vysvetľoval Pieters, prečo si namiesto veľkého futbalu vybral štúdium práva.

Vrátil sa do svojho materského klubu a hral ďalej na amatérskej úrovni.