Podľa agenta si ho nemôže dovoliť ktokoľvek. Hancko: Nie som spokojný s fámami v médiách

Rodák z Prievidze bol v lete krôčik od životného prestupu. Stal by sa historicky najdrahším slovenským futbalistom.

BRATISLAVA. „Žilina mi dala príležitosť, za čo jej budem vďačný do konca života.” S týmito slovami sa lúčil Dávid Hancko so Žilinou v lete 2018.

Feyenoord však zmietal zo stola jednu ponuku za druhou. Atlético Madrid malo k angažovaniu Hancka najbližšie, no nedokázal presvedčiť holandský klub.

Z jeho prestupu by profitovala aj česká Sparta, kde v minulosti pôsobil. Český novinár Jan Podroužek v lete prišiel s informáciou, že pražský celok má nárok na 10 až 15 percent z jeho prestupovej čiastky.

„Nechýbalo veľa, aby sa to podarilo,” potvrdil Hancko začiatkom septembra pre SFZ. „Feyenoord ma nechcel pustiť za nižšiu sumu, ako si oni predstavovali.”

To znamená, že v prípade predaja za 50 miliónov eur, by Sparta zinkasovala päť až sedem a pol milióna eur.

„Záujem o Dávida Hancka je. Aj zo strany Juventusu, ale aj z iných klubov. No záujem je jedna vec a konkrétna ponuka druhá,” vysvetlil agent, podľa ktorého žiadna neprišla.

„Píšu nezmysly,” reagoval Branislav Jašurek pre STVR na správy v médiách, ktoré najčastejšie skloňovali prestup do talianskeho Juventusu.

V Lige majstrov je na osemnástej priečke. Bojuje o postup do vyraďovacej fázy. Hanckov agent tak nevidí dôvod, prečo by mal jeho klient v zime opustiť klub.

Podľa špecializovaného portálu transfermarkt je jeho hodnota 35 miliónov eur. Feyenoord však v lete zmietol so stola aj vyššie ponuky.

Taliansky Tuttosport nedávno informoval, že Hancko už bol dohodnutý na podmienkach zmluvy. Mal zarábať 2,5 milióna eur ročne s ďalšími bonusmi do roka 2029.

„Môže si ho dovoliť málo klubov v Európe,” vraví Jašurek, ktorý sa pripravuje až na nasledujúce prestupové obdobie. „Správny čas nastane v lete. Verím, že sa posunie do klubu, ktorý vyhrá Ligu majstrov,” zakončil.

Samotný futbalista ale priznal, že ho tieto správy začínajú hnevať. „Nie som spokojný so všetkými tými fámami v médiách,” priznal Hancko v piatok pre Algemeen Dagblad.

Holandské médiá najnovšie tvrdia, že o Slováka sa nezaujíma len Juventus, ale aj dva anglické kluby. Malo by ísť o londýnske celky Tottenham Hotspur a Chelsea.

O klebetách sa viedli diskusie aj v šatni Feyenoordu. Hancko musel uistiť svojich spoluhráčov, že s ničím nesúhlasil: „Povedal som im, že to nie je pravda a neviem, kde to vzniklo.”

Majú to byť naďalej Taliani, ktorí po Hanckovi slintajú najviac. „Juve môže mať záujem, ale to, že som sa s klubom rozprával osobne alebo s niečím súhlasil, je nezmysel,” dodal.

Dvadsaťsedemročný Slovák má v Rotterdame platnú zmluvu do leta 2028.

Jeho tréner Brian Priske na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom s PSV priznal, že sa so svojím klenotom v zostave nechce rozlúčiť.

„Nechceme to predať, chceme si ho nechať,” povedal. No uvedomuje si, že mnohí hráči chcú spraviť krok vpred. „Je to jednoducho naše miesto v potravinovom reťazci.“