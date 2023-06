Dôležité je, že Slováci vyhrali. Zajtra sa nikto nebude pýtať, koľko, tvrdí Karhan

Slováci mali proti outsiderovi z Lichtenštajnska množstvo šancí, no v kvalifikácii na EURO 2024 vyhrali iba 1:0. O ich triumfe rozhodol hlavou na konci prvého dejstva Denis Vavro.

Dodal, že i utrápené víťazstvo je víťazstvo. Aj vďaka nemu sa Slováci dostali na svetový šampionát do Juhoafrickej republiky. A na San Maríno sa zabudlo.

Keď v kvalifikácii na MS 2010 vyhrali Slováci v Serravalle nad San Marínom 3:1, vtedajší tréner reprezentácie Vladimír Weiss povedal: "Tešia ma iba tri body. A to, že som si tu kúpil dobré topánky.“

V J-skupine kvalifikácie na EURO 2024 vyhrali slovenskí reprezentanti nad Lichtenštajnskom tesne 1:0. Ako vnímate tesnú výhru nad outsiderom skupiny?

Prvý polčas bol z našej strany solídny. Mali sme niekoľko šancí a hrali sme dobre. Ak by sme dali dva, tri góly, boli by sme pokojnejší. A zápas by vyzeral úplne inak.

Škoda prvej šance Juraja Kucku, ktorý mohol rýchlo otvoriť skóre. Ak by sme dali rýchly gól, súpera by sme zlomili. Takto žil deväťdesiat minút.