Hertha aj s Pekaríkom získala licenciu aj napriek veľkým finančným problémom

"Pre Herthu je to dobrá správa. V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme odviedli dobrú prácu, do stredajšieho termínu sme odovzdali všetky dokumenty DFL a splnili všetky podmienky," povedal výkonný riaditeľ Herthy Thomas Herrich.

Predpokladá sa, že klub vopred poskytol DFL ďalšie istoty na sumu dlhopisu prostredníctvom bankového zabezpečenia.

Hráčom Herthy je od roku 2012 aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. Zmluvu s BSC má do 30. júna 2023, no už sa vyjadril, že by rád potiahol v klube aj svoju dvanástu sezónu.