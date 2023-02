Príchod Ziyecha do PSG stroskotal, prestup zamietlo vedenie Ligue 1

PARÍŽ. Marocký futbalista Hakim Ziyech napokon nezamieri z Chelsea FC na hosťovanie do Paríža St. Germain.

Vedenie Ligue 1 transfer zamietlo, podľa PSG stroskotal pre administratívne problémy na strane anglického klubu.

Úradujúci francúzsky majster sa mieni proti rozhodnutiu Ligue 1 odvolať. Podľa DPA neexistuje žiadny termín, do kedy má padnúť verdikt v odvolacom procese.

Dvadsaťdeväťročný Ziyech pricestoval v utorok do Paríža, aby podpísal kontrakt s PSG. Podľa The Athletic však Londýnčania nestihli pripraviť potrebnú dokumentáciu do prestupového dedlajnu.