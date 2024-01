Osobnosti sa rozlúčili s Beckenbauerom. Schweinsteiger: Ako hráč predbehol dobu

BERLÍN. Viacero osobností sa vo vyhláseniach na sociálnych sieťach rozlúčilo so zosnulým Franzom Beckenbauerom.

Julian Nagelsmann, reprezentačný tréner Nemecka: "Keď Franz Beckenbauer vošiel do miestnosti, hneď sa rozsvietila."

Ohlasy svetových médií

The Telegraph: "Priekopník na poste stredného obrancu a futbalový mysliteľ. Jeho smrťou stratil futbal posledného zástupcu generácie hráčov, ktorí sa stali svetovými televíznymi superhviezdami."

The Guardian: "Franz Beckenbauer bol dokonalý futbalista a víťazný tréner. Mal jednu z najlepších a najvýraznejších prezývok všetkých čias. Podobne ako jeho súčasníkovi Eddymu „The Cannibal“ Merckxovi v cyklistike, jeho prezývka „Kaiser“ mu perfektne sedela."

The Sun: "Imperátor Franz Beckenbauer bol nemecký futbalový stroj."

Daily Mail: "Väčšina ľudí, ktorí ho dobre poznali, si ho bude pamätať. Najmä jeho excelentnosť na ihrisku, jeho vynikajúcu futbalovú inteligenciu, eleganciu s akou sa pohyboval, radosť z jeho spoločnosti a neoceniteľné znalosti, ktoré sme nazbierali z rozhovorov s ním."

AS: "Bol to futbalista, ktorý s ľahkosťou kopal do lopty a vyzeral takmer provokatívne elegantne. V jeho časoch nechali Bayern a Nemecko všetkých za sebou. Neskôr slávil triumfy ako tréner. Bol majster sveta nielen na ihrisku, ale aj vonku v obleku ako Zagallo a Francúz Deschamps.