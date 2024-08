Nahradiť Mbappého nebude ľahké. PSG so Škriniarom chce štvrtý titul za sebou

Iba AS Monaco v roku 2017 a Olympique Lille v roku 2021 narušili ligovú hegemóniu Parížanov, ktorá trvá s týmito dvoma výnimkami od sezóny 2012/2013.

Milionársky klub z Parku princov v kádri so slovenským obrancom Milanom Škriniarom vyhral tri uplynulé ročníky najvyššej súťaže a aj tentoraz je hlavný adept na zisk titulu, na konte ich má zatiaľ dvanásť.

Mbappe už nebude ofenzívnym ťahúňom obhajcu po odchode do madridského Realu, klub naopak posilnil 19-ročný portugalský reprezentačný stredopoliar Joao Neves za 60 miliónov eur z Benficy a za 40 miliónov pribudol aj ekvádorský stredný obranca Willian Pacho z Frankfurtu, čo ešte viac sťažilo pozíciu Škriniara v tíme kouča Luisa Enriqueho.

Ambície má Lyon aj Monaco

Vysoké ambície tradične netají Olympique Lyon, šiesty tím konečnej tabuľky minulého ročníka. Ten má v kádri viacero nových tvárí, medzi nimi obrancu Moussu Niakhatého z Nottinghamu Forest, či grzínskeho krídelníka Georgesa Mikautadzeho z Metz.

O kanoniera gruzínskej reprezentácie malo interes aj Monaco, napokon z druholigového Metzu priviedlo aspoň mladého senegalského stredopoliara Lamine Camaru. Naháňať PSG však už "kniežatá" budú bez Wissama Ben Yeddera i Mohameda Camaru.

Francúzske médiá príliš neočakávajú, že skvelú minulú sezónu s prienikom do Ligy majstrov by mal zopakovať Brest. Vysoko chcú byť opäť Lille a Nice, vrátiť Olympique Marseille do pohárovej Európy má pomôcť nový taliansky kouč Roberto De Zerbi.

Juhofrancúzsky tím obsadil v minulom ročníku až ôsme miesto a hoci sa dostal do semifinále Európskej ligy, jeho sezónu s tromi kormidelníkmi (Marcelino, Gennaro Gattuso a Jean-Louis Gasset) možno označiť za chaotickú.

De Zerbi má za úlohu stabilizovať klub, ktorý už bude bez Pierra-Emericka Aubameyanga, ale s krídelníkom Masonom Greenwoodom, novou posilou z Manchestru United. Marseille bolo na transferovom trhu aktívne, prišli napríklad aj Elye Wahi z Lensu za 25 miliónov a Ismael Kone z Watfordu za 12 miliónov eur.