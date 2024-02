V Neapole niečo také ešte nezažili. Pomohol Calzonovi úspech so Slovenskom?

Začiatkom mája minulého roka mohli po remíze 1:1 v Udine prepuknúť oslavy. Ľudia vyšli do ulíc a tešili sa z úspechu, ktorý nezažila celá generácia.

Calzonu poznám dlhé roky, bol Sarriho aj Spallettiho asistent. Pozná tím, prostredie a má víťaznú mentalitu. Možno on bude správna voľba," vraví.

Antonio Petrazzuolo si nemyslí, že by v prípade Calzonu bol problém v tom, že ešte na klubovej úrovni nebol hlavný tréner. Veľa mu podľa neho dalo aj pôsobenie pri slovenskom tíme.

Calzona sa poďakoval vedeniu SFZ, že mu umožnilo trénovať v Neapole. Zvýšil záujem o jeho osobu aj fakt, že Slovensko doviedol k postupu na EURO?

"Nie, De Laurentiis (prezident klubu, pozn.) si ho veľmi cenil bez ohľadu na výsledky so Slovenskom. V minulosti sa vyskytli prípady s dvojitou funkciou. Pre Neapol je to však niečo nové," povedal Petrazzuolo.

Odpovedal aj na otázku, čo by sa muselo stať, aby majiteľ Neapolu zvažoval možnosť, že by Calzonu vykúpil zo zmluvy so slovenskou reprezentáciou.