Majstrovský guláš sa minul, lenže líder neudržal top strelca a prehral

Možno jedno-dve miernejšie tam uleteli, ale okolo mňa sa zhŕklo viac ľudí a všetko asi zrátali mne,“ hovorí tréner Podlucký, na jeseň ešte lodivod Tvrdošoviec, ktoré dostal - ako hrajúci tréner - do piatej ligy len pred rokom po bitke na diaľku práve so Šahami. V Marcelovej nahradil túto zimu Csabu Szóráda, ktorý neodolal ponuke prvoligového FC ViOn Zlaté Moravce na miesto asistenta pri Michalovi Hippovi.

„Podľa mňa, lopta neprešla celým objemom bránkovú čiaru, postranného rozhodcu som sa išiel po konečnom hvizde spýtať prečo signalizoval gól, no s tým, že by som opakovane použil hrubé slová, nesúhlasím.

Pri Ipli sa zmobilizoval oduševnený fanklub, ktorý na jar doslova hnal bielo-modrých od víťazstva k víťazstvu. To pravé orechové zažila početná a poriadne hlučná skupina fans v 21. kole na štadióne v Marcelovej, kde v ostrom šesťbodovom južanskom dueli o priebežnú vedúcu priečku hostil prvý druhého.

Jesennému majstrovi odišli opory

„Po víťazstve 6:0 s Veľkým Kýrom v 23. kole sme chytili zlú sériu, pretože naši dvaja najlepší ofenzívni Brazílčania odišli zo dňa na deň domov. 20-ročný Tomaz Leme dostal totiž zaujímavú ponuku z druhej brazílskej ligy a Luis Dos Santos sa išiel po svalovom zranení liečiť tiež do Brazílie.

To však nebolo ani zďaleka všetko, káder nám doslova zdecimovali iné zranenia či tresty a aby sme postavili jedenásť hráčov, neraz museli nastúpiť aj starí páni.

Ak by som to tušil v zime, tak sa z Tvrdošoviec určite preregistrujem, aby som mohol hrať aj ja,“ opisuje jarné patálie stále iba 39-ročný skúsený stopér, ktorý priviedol pred rokmi svoje rodné Komárno s kapitánskou páskou na ruke do druhej ligy.

„V Marcelovej som sa s vedením dohodol na pokračovaní, no a už sme rozhodili aj siete, pretože minimálne päť hráčov musíme v lete získať.

V kontakte sme aj s jedným brazílskym agentom žijúcim v Budapešti,“ zakončil veľavravne ambiciózny kouč.

No pozor, reč je o mužstve, ktoré hralo ešte predvlani tretiu ligu - aj pod známym Petrom Lérantom. Vtedy do bezmála štvortisícovej dediny chodili napríklad Považská Bystrica, Myjava, Šaľa či Malženice.

V reorganizačnom ročníku sa v tretej lige udržať nakoniec nepodarilo a „Marcel“ sa po následnom vypadnutí aj zo štvrtej ligy prihlásil pred touto sezónou až do šiestej.