Hancko zaváhal v rozstrele. Najbolestivejšia prehra, vravel po zápase tréner

RÍM. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam siahali vo štvrtkovej odvete play off na postup do osemfinále Európskej ligy, no dvojzápas s AS Rím napokon rozhodol až jedenástkový rozstrel.

V ňom zaváhali dvaja hráči úradujúceho holandského šampióna vrátane slovenského obrancu Dávida Hancka a medzi 16 najlepších sa prebojovali Rimania, ktorí zvíťazili 3:2 v súčte oboch stretnutí.

Feyenoord si z úvodného duelu priniesol na Stadio Olimpico sľubný výsledok 1:1. Už v piatej minúte odvety dokázal hostí poslať do vedenia mexický útočník Santiago Gimenez, ktorý ramenom usmernil loptu do siete domácich.