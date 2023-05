Xavi chce Messiho späť. Bude s ním hovoriť o návrate do Barcelony

BARCELONA. Tréner futbalistov FC Barcelona Xavi Hernandez sa plánuje rozprávať s Lionelom Messim o jeho možnom návrate do klubu.

Uviedol to v pondelok v rozhovore pre katalánsky denník Sport.

"Budem s ním hovoriť. Neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že ak by sa Messi vrátil, nášmu tímu by to veľmi pomohlo.

To som povedal aj prezidentovi klubu Joanovi Laportovi," povedal Xavi.