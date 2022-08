Barcelone nevyšiel vstup do ligy. Dnešok je sklamaním, vraví Xavi

Tréner domácich Xavi Hernandez priznal, že prvý zápas jeho zverencom nevyšiel, no zdôraznil, že naďalej musia veriť spôsobu hry, ktorý ich má priviezť k titulom.

BARCELONA. Futbalisti FC Barcelona nezvládli štart do novej sezóny v španielskej La Lige a v sobotu iba remizovali doma s Rayom Vallecanom 0:0.

"Mohli sme vyhrať. Musíme sa z toho poučiť a už myslieť na budúci víkend, keď hráme na ihrisku Realu Sociedad.

Chceli sme začať sezónu víťazstvom, ale vedeli sme, že Rayo hralo proti nám dobre už v minulej sezóne a v dvoch zápasoch nás zdolal. Dnes večer boli dobrí v defenzíve," konštatoval pre AFP obranca Barcelony Eric Garcia.

Hostia nadviazali na výkony z predchádzajúcej sezóny a neprehrali v druhom zápase za sebou na Camp Nou. V závere mohli dokonca skórovať a zvíťaziť, ale gól Radamela Falcaa neplatil pre jeho postavenie mimo hry.

"Nikdy nie je ľahké hrať na tomto štadióne a ešte menej proti tímu Barcy, ktorý v príprave ukázal, že je na veľmi vysokej úrovni. Síce v zápase dominoval, no aj my sme sa nakoniec dostali do dobrých streleckých príležitostí," zhodnotil zápas na tlačovej konferencii tréner Raya Andoni Iraola.