Barcelona chce priviesť dvoch stredopoliarov. Zaujíma sa o ťahúňa senzácie La Ligy

Ako referuje web football-espana.net , vytypovanými posilami do zálohy sú údajne Aleix García z FC Girona, Amadou Onana z Evertonu a Dion Lopy z Almeríe.

BRATISLAVA. V španielskom futbalovom klube FC Barcelona sa pred nasledujúcou sezónou 2024/2025 budú chcieť posilniť na niekoľkých postoch, pričom funkcionári „blaugranas“ by chceli dotiahnuť až dvoch hráčov do stredovej formácie.

To by mohlo naznačovať, že minimálne jeden z vyššie spomenutých by mohol z klubu odísť. Najčastejšie sa v ostatnom čase špekuluje o odchode Holanďana De Jonga, za ktorého údajne Tottenham Hotspur núka čiastku 60 miliónov eur.

Vysnívanou posilou FCB do stredu poľa je vraj Aleix García, ktorý patrí k ťahúňom tohtosezónnej senzácie z Girony, pričom kvalitné výkony mu vyniesli aj pozvánku do španielskej reprezentácie.

Dvadsaťšesťročný Aleix García má v kontrakte s Gironou klauzulu o uvoľnení vo výške 20 miliónov eur, ale v Barcelone dúfajú, že by mohli uzavrieť dohodu za 14 až 15 miliónov eur.

Zaujíma sa o nich aj konkurencia

Medzi priority FC Barcelona patrí aj Amadou Onana z anglického Evertonu, pri ktorom si športový riaditeľ Deco stanovil limit 40 miliónov eur.

Bude to však mať náročné, keďže londýnske kluby Arsenal a Chelsea sú údajne ochotné ponúknuť až 60 miliónov eur.