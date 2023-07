Guľa hovoril o zmenách v kádri, pred súperom v EKL má rešpekt

"Vieme, že je to európska konfrontácia so súperom, ktorý má internacionálne mužstvo. Dnes sú už dostupné informácie, ale zvolili sme skauting naživo a získali sme cenné informácie. Mali sme dostatočný čas na rozbor a na prípravu.

Rozhodujúce bude, ako to zvládneme na ihrisku. Vieme, čo môžeme očakávať. Bude to iná konfrontácia, ako pred rokom, keď sme mali slabšieho súpera. Chceme urobiť maximum pre postup," povedal Guľa.

Pred piatimi rokmi sme hrali takisto s gruzínskym mužstvom, ani vtedy to nebolo jednoduché. Našim cieľom je vyhrať doma a vonku postúpiť."

Rovnaký názor mal na prvé predkolo aj kapitán Zsolt Kalmár: "Čaká nás náročný súboj, proti silnému súperovi. Vieme, že je to mužstvo, ktoré vysoko napáda, nebude jednoduché prejsť cez nich.

Všetkým sme ju chceli predĺžiť, ale podarilo sa to len u Andzouanu a Gavriča. Čo sa týka Blackmana, aj to prináša futbal, budeme silnejší aj bez neho.

"Vrátim sa do mája. Po odpadnutí emócií sme urobili vnútornú analýzu. Vypršala zmluva Andzouanu, Gavriča a Blackmana.

V Gori je tréner dlhšie pri mužstve, majú dobré držanie lopty a presingové situácie. Majú zaujímavých hráčov. Je to len prvé predkolo, ale už teraz sa môžeme stretnúť s ťažkým súperom," dodal Guľa.

"Z našej strany je cítiť rešpekt. Futbal v Gruzínsku je na vzostupe. Naposledy hrala veľmi dobre ich reprezentácia do 21 rokov, majú dobrých hráčov v Európskych ligách. Aj preto ten rešpekt.

"S Krstovičom sme uzatvorili dlhodobý kontrakt ešte v marci a stanovili sme jasné predstavy. Určite ho nechceme za každú cenu predávať. Pokiaľ to bude mať logiku a všetky strany budú spokojné, sme otvorení.

Povedal som mužstvu, že od každého očakávam o desať percent viac, aj od seba. Pokiaľ sa to podarí, môžeme dosiahnuť ciele. Sú ciele a sny, ale treba vnímať realitu. Keď pridáme ešte desať percent, ambície sa môžu naplniť," uviedol športový riaditeľ Jan Van Daele.

Prestupové okno je naďalej otvorené. V lete odišlo veľa hráčov, potrebujeme káder ešte doplniť. Sme spokojní aj s mladými hráčmi. Vitális pôsobil dobre v Győri, Szolgai z akadémie prešiel do Šamorína a potom k nám.

Som rád, že Matej Trusa zapadá do konceptu, ukázal, že môže byť prínosom. Takisto aj Filip Kaša, alebo aj mladí hráči. Pre mňa je dôležité, že jadro zostalo pohromade, o to sa budem opierať," povedal Guľa.

"Jadro mužstva zostalo pohromade. Vidno to aj na tréningu, že hráči vedia o sebe a vidia, čo môžu očakávať od ostatných hráčov. Prišli hráči, ktorí poznajú náš spôsob a práve to zrýchľuje adaptáciu.

Zmenu v kádri pocítili aj hráči, ale podľa kapitána Kalmára to na hre mužstva nie je cítiť. "Bolo dosť veľa zmien, ale každý zapadol do mužstva. Aj vďaka tomu, že prišli do kolektívu, ktorý funguje. Každý nový hráč bude hneď prínosom.

Prišli hráči, ktorí sú motivovaní a talentovaní. Bolo vidno, že v posledných 2-3 zápasoch bolo mužstvo herne pripravené."