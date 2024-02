Dve červené karty aj predĺženia. Ajax Amsterdam uspel v Nórsku po veľkej dráme

BRATISLAVA. Futbalisti Royal Union Saint-Gilloise, Olympiacosu Pireus, Molde FK, Ajaxu Amsterdam, Dinama Záhreb a Servette Ženeva postúpili do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/24.

V 83. minúte si na hranici šestnástky spravil priestor Berg a poslal duel do predĺženia. V ňom nakoniec uspel Ajax, keď v 114. minúte rozhodol Taylor.

Frankfurt si priviezol do domácej odvety so Saint-Gilloise remízu 2:2. V prvom polčase gól nepadol, no ihneď po zmene strán prehrával, keď sa presadil Puertas.

Nemecký tím sa snažil dostať súper pod tlak, no nedarilo sa mu to a navyše v 80. minúte inkasoval druhýkrát. V závere už len skorigoval Ebimbe na konečných 1:2 pre hostí.

Dinamu Záhreb stačila po úvodnom víťazstve 1:0 na pôde Betisu Sevilla aj remíza 1:1 z domácej odvety.

Do ďalšej fázy sa dostala aj Ženeva, ktorá po domácom bezgólovom výsledku zvíťazila na ihrisku bulharského Ludogorca Razgrad 1:0 vďaka zásahu Cognata už zo 6. minúty.

Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone už bez slovenského zástupcu, keďže Slovan Bratislava nestačil na Sturm Graz (vonku 1:4, doma 0:1).