Rarita v slovenskom futbale. Hráči putovali na zápas pešo

„Máme spoločnú skupinu, do ktorej som písal, že by sme mohli ísť pešo. Hráči s tým nemali absolútne žiadny problém. Takže sme neváhali,“ prezradil hrajúci tréner TJ Družstevník Vlára Ľuborča Peter Vavrúš.

Štadióny blízko seba

Nápadom chcel upozorniť na to, že v mnohých prípadoch využívajú Slováci motorové vozidlá zbytočne.

„V dnešnej dobe je to rarita. No sme športovci. Stretli sme sa pred štadiónom, do jedného auta sme nabalili veci a všetci spolu sme sa presunuli do Nemšovej,“ dodal.

Štadióny Ľuborče a Nemšovej sú od seba vzdušnou čiarou vzdialené len pol kilometra. Futbalisti TJ Družstevník Vlára uvažujú, že pešo budú chodiť aj na zápasy do vzdialenejšieho Kľúčového.

„Nemšová hrala v tretej lige, no futbal tam padol, a tak začínala od poslednej súťaže. Nedávno postúpila k nám, preto sme tam hrali prvýkrát.

Prvý raz sme tam teda išli pešo, no pôjdeme aj nabudúce,“ pousmial sa Vavrúš s tým, že cesta trvala hráčom len desať minút.