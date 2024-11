Nočná mora Guardiolu pokračuje. Hancko potrestal chybu brankára a šokoval Manchester

BRATISLAVA. Bol to neuveriteľný večer v Lige majstrov. Až v šiestich zápasoch padlo aspoň päť gólov a výnimkou nebol ani zápas na Etihad Stadium.

Pre odchovanca prievidzského futbalu to bol druhý gól v hlavnej časti Ligy majstrov. Minulý rok skóroval na pôde Atlética Madrid.

Manchester City mohol ešte v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no Jack Grealish trafil do brvna. Anglický majster je tak v tabuľke Ligy majstrov až na 15. mieste a priamy postup do osemfinále (top 8) sa mu vzďaľuje.

"Nočná mora Guardiolu pokračuje. City zahodili trojgólové vedenie a Feyenoord im vyfúkol víťazstvo za 14 minút,“ píše britský The Sun.