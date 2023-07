Dani Alves sa postaví pred súd, čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia

BARCELONA. Bývalý brazílsky futbalista Dani Alves sa postaví pred súd.

V pondelok o tom informoval agentúru AFP najvyšší katalánsky súd, ktorý v júni zamietol tretiu žiadosť štyridsaťročného Brazílčana o prepustenie na kauciu.

Alves čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia ženy.

Dátum začiatku súdneho procesu zatiaľ nestanovili. Právnik bývalého obrancu FC Barcelona v júni uviedol, že neexistujú obavy, že by Alves utiekol zo Španielska do Brazílie.

Podľa jeho slov chce zostať v Barcelone, kde žije jeho bývalá manželka a dve deti. Prokurátori a sudca to však zamietli z obáv, že by sa mohol vrátiť do svojej vlasti, ktorá nevydáva svojich občanov do zahraničia.