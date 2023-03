Darovali sme góly súperovi, zlostil sa Gašparík. Káčer uletel iba na päť minút

Guľa si neskôr neúnavného stredopoliara zobral so sebou aj do Plzne a v aktuálnej sezóne do Dunajskej Stredy.

Do stredu poľa tak DAC získal nesmierne pracovitého a pokorného hráča, ktorý je motorom zálohy a prihrávkami vie perfektne nájsť spoluhráčov.