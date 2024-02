Hviezdna noc mladého obrancu Liverpoolu, vyprevádzal ho potlesk zaplneného Anfieldu

"Je to niečo, o čom som dlho sníval. Som veľmi šťastný," skonštatoval Bradley pre klubovú stránku.

Gólový moment 20-ročného hráča prišiel v 39. minúte, keď sa zapojil do ofenzívnej akcie, na pravej strane prevzal prihrávku a po rýchlom prieniku krížnou strelou prekonal brankára Alissona.

"Nemohol som uveriť, keď mi to tam spadlo. Ani som nevedel, ako sa mám radovať, tak som len šiel k rohovej zástavke a skĺzol som sa po kolenách," uviedol Bradley.

O tri minúty ho tréner Jürgen Klopp za veľkého potlesku vyše 60-tisíc divákov vystriedal za Trenta Alexandra-Arnolda. Chelsea krátko na to znížila na priebežných 1:3 a Bradleyho prvý ligový gól sa napokon ukázal ako víťazný.

Bola to pravdepodobne moja prvá hlavička v živote. Dúfam, že prídu aj ďalšie," konštatoval Szoboszlai.

V každom z predošlých štyroch zápasov odohral minimálne 82 minút a pred nedeľňajším šlágrom Premier League proti Arsenalu sa opäť vypýtal do základu.

Proti Chelsea odohral "iba" 67 minút, no Klopp ho striedal za presvedčivého trojgólového vedenia.

Bradley sa trvalejšie presadil do zostavy Liverpoolu od nového roku, pričom Liverpool zvíťazil v šiestich zo siedmich januárových zápasov.

Súpera prestrieľal 28:4, z toho na bránku 13:3. Premietlo sa to aj do štatistiky tzv. očakávaných gólov (xG) - 2,90:0,54.

Nunez bol smoliar zápasu, stal sa prvým hráčom Premier League, ktorý až štyrikrát v jednom zápase trafil do žrde alebo brvna. Percentuálne držanie lopty bolo vyrovnané (51:49), no inak mal Liverpool jasne navrch.

Chelsea je priebežne na 10. mieste a jej tréner Mauricio Pochettino nešetril kritikou na výkon svojich zverencov: "Ak sa nezlepšíme, bude to ťažké. Hrali sme proti tímu, ktorý je na vrchole tabuľky a bojuje o trofeje. Tomu sa musí prispôsobiť náš výkon, ktorý musí byť v najvyššej intenzite. To sa dnes nestalo a zaostávali sme vo všetkom."

Vedia, že ak budú hrať tak, ako hrali dnes, bude aj výsledok rovnaký. Dovtedy sa určite veľa udeje a budú aj ďalšie zápasy, no verím, že ukážeme svoju silu."

"Cítim, že hráči sú nahnevaní po dnešnom výkone a výsledku. To je pred zápasom vo Wembley dobré znamenie.

Kormidelník londýnskeho klubu vyjadril nádej, že jeho zverenci sa z tohto zápasu poučia a potvrdia to 25. februára, keď je na neutrálnom ihrisku vo Wembley na programe finále EFL Cupu práve proti Liverpoolu.

Výsledok stredajšieho zápasu zároveň potvrdil dve dlhodobé bilancie. Liverpool v ligovej sezóne 2023/2024 doma ešte neprehral a s 29 získanými bodmi (9-2-0) je najlepší tím na domácom trávniku.

Chelsea sa vonku nedarí, z uplynulých piatich zápasov u súperov neprehrala iba na ihrisku nováčika súťaže Lutonu (3:2).

"Je to o sebavedomí, dôvere a kvalite na to, aby sme predviedli vonku rovnaký výkon ako doma. Verím, že je to iba otázka času. U súperov si musíme byť viac istí sami sebou.

V nedávnom období sme sa zlepšili v domácich zápasoch na Stamford Bridge, čo bol v minulej sezóne problém.

Teraz je ďalší krok zvýšiť naše sebavedomie aj mimo vlastného trávnika," zdôraznil Pochettino pre klubovú stránku.