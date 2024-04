Hráči Chelsea sa hádali ako deti, kto kopne penaltu. Bolo to naposledy, hneval sa tréner

Loptu mal v rukách hráč Chelsea Malo Gusto, keď sa za ním rozbehla dvojica Madueke a Nicolas Jackson. Prvý menovaný Gustovi loptu vytrhol z rúk. Začala hádka o to, kto by mal realizovať pokutový kop.

BRATISLAVA. Stav duelu bol 4:0 a Chelsea mala nakročené k zisku troch bodov. Prebiehala 61. minúta a strelec hetriku z prvého polčasu Cole Palmer sa prebíjal s loptou do pokutového územia, kde ho poslal súper k zemi. Rozhodca však nefúkol do píšťalky.

Začala sa ďalšia potýčka, keď Madueke nechcel loptu len tak spoluhráčovi darovať. Nakoniec sa ju podarilo Callagherovi vytrhnúť z rúk spoluhráča, no do celej situácie chcel ešte raz prehovoriť Jackson, ktorý si chcel loptu uchmatnúť pre seba. Nepodarilo sa.

Radoval sa z gólu, no jeho spoluhráči Madueke a Jackson radosť neprejavili. Prvý z nich aspoň neskôr pochopil, že takéto situácie by sa stávať nemali a Palmerovi išiel zagratulovať, zatiaľ čo Jackson bol o niečo tvrdohlavejší.

Penalty v tejto sezóne strieľa Palmer. Po dueli s Evertonom to kouč potvrdil: „Strelcom pokutových kopov je Palmer!”

„Palmer sa musí rozhodnúť, či chce dať loptu spoluhráčovi. Je dôležité to napraviť. Teraz si to už uvedomili. Je to škoda. Je to ale proces pre mladý tím, ktorý sa musí veľa učiť. Chcem sa ospravedlniť fanúšikom. Potrebujú sa učiť a byť profesionáli,” zakončil Pochettino.

V šatni sa na tom vraj zasmiali

Palmer v tejto sezóne premenil všetkých deväť pokutových kopov, ktoré realizoval. Ak by kopal ešte dve a premenil ich, vyrovnal by sa bývalému stredopoliarovi Manchestru City Yayovi Tourému, ktorý premenil všetkých jedenásť penált. Podľa BBC Sport ide o rekord súťaže.

Samotný Palmer po zápase jasne vysvetlil, kto je v klube šéf, čo sa týka zahrávania situácií z bieleho bodu: „Penaltu chceli kopať iní hráči, ale ja ich mám na starosti a chcel som ju premeniť.”

Situáciu nakoniec zľahčil. „Myslím si, že len ukazujeme, že každý chce prevziať zodpovednosť. Možno je to trochu prehnané, ale každý chce vyhrať. Teraz sa na tom už len smejeme a žartujeme,” ozrejmil.