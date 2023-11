Slovan chce urobiť posledný krok k postupu. Na Faerské ostrovy vycestoval netradične skôr

"Už sme neriešili to, čo sa stalo počas covidu. Dnes stojíme pred tým, že môžeme urobiť dôležitý krok a na to sa musíme zamerať.

Na impozantnú sériu poukázal aj Kitka: "Budeme potrebovať nadpriemerné výkony. Veľa mužstiev tam hralo dobre, ale nie dostatočne na to, aby tam zvíťazili. Prišli sme optimisticky naladení, pretože sme dobre rozbehli skupinu. Vieme však, že zápas nebude jednoduchý.

Ja osobne mám veľký rešpekt pred Klaksvíkom. Nie strach, ale rešpekt, ak mužstvo neprehrá doma s majstrom Maďarska, Švédska, Nórska, s Tiraspoľom, neprehralo ani s Lille a ani s Ľubľanou, tak si myslím, že iba dobrý výkon nebude stačiť na to, aby sme zlomili domácu sériu. To sme povedali aj hráčom. Pokiaľ sa nám podarí mať veľa nadpriemerných výkonov, tak by sme mohli byť spokojní aj po zápase."

Zvolili cestu o deň skôr

"Belasí" pricestovali na Faerské ostrovy už v utorok popoludní, netradične deň v predstihu, aby sa poistili proti problémom na letisku. Nevyspytateľné počasie na ostrovoch často nedovolí pilotom pristáť a tak sa musia otočiť späť do Dánska či Nórska.

"Jednak to bolo z dôvodu aklimatizácie a po druhé vieme, že počas jesenných a v podstate už zimných mesiacov môžu byť na Faerských ostrovoch problémy s pristávaním. Poveternostné podmienky tam niekedy nedovolia pristáť, keďže musíte pristávať za svetla.

Takže sme radšej zvolili cestu o deň skôr. Ak by nás poslali naspäť do Dánska, museli by sme ísť na druhý deň a tiež by to mohlo byť na tesno. Počasie si nevyberiete a preto sme logisticky volili rezervu, aby sa mužstvo pokojne pripravovalo," vysvetlil Kitka.