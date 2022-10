Hrdina Slovana zle začal. To, čo spravil, nikto nečakal

Pauschek sa vrátili do Slovana pred troma rokmi. Z českej ligy zamierili iba do juniorky.

„Bolo to extrémne ťažké obdobie. Keď som začínal v béčku, tak to už bolo na dobrej ceste. Už sa to zlepšovalo. To, čo sa odohralo predtým, bolo najhoršie obdobie v mojom živote,“ začal v rozhovore pre Sportnet. Čo sa mu stalo?