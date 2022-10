Škriniar bude možno brániť Saného, Bayern trápia viaceré zranenia

Ak by sa ukrajinský Šachtar dostal do play-off LM, bola by to veľká vec. Klub totiž zvažoval, či vôbec v tejto súťaži nastúpi, keďže od februára po ruskej vojenskej invázii na územie Ukrajiny nemá domáce prostredie.

Nastupuje tiež s výrazne omladeným kádrom, keďže Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožnila legionárom prerušiť kontrakty s ukrajinskými klubmi a odísť inam.

V Lige majstrov je "doma" v poľskej Varšave, no súboje domácej ligy hráva na Ukrajine a napríklad v sobotu museli súboj Šachtaru prerušiť na viac ako hodine pre hrozbu leteckého útoku.