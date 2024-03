Tuchel neskrýval veľké sklamanie. Bayern roky nezažil takúto prehru

Sedem minút pred koncom sa hostia dostali do dvojgólového vedenia zásluhou Juliana Ryersona, jeho strela zapadla do dolného rohu brány.

Celkovo to od nás nebol výkon na vysokej úrovni. Bol to priemerný zápas a my sme sa mu prispôsobili. Chýbalo nám tempo a vášeň. Jednoducho to nestačilo.

Mysleli sme si, že takýto duel už neuvidíme. Mali sme v hlave niečo úplne iné, ale na ihrisko sme to nepriniesli," povedal pre klubový web.

Obranca Dortmundu Mats Hummels odohral v poradí 29. derby, čím prekonal klubovú legendu Michaela Zorca.