Škriniar očakáva náročný zápas. Slováci si chcú z Azerbajdžanu odniesť tri body

Stretnutie s "Tre kronor" v Bratislave bolo jedným z kľúčových v boji o priamy postup do B-divízie, ktorý si zabezpečí tím na prvom mieste.

Slováci cestovali ku brehom Kaspického mora dobre naladení po piatkovej remíze 2:2 so Švédskom, po ktorej navýšili svoje konto na sedem bodov a sú v tabuľke druhí iba s horším skóre práve za hráčmi zo škandinávskej krajiny.

BRATISLAVA. S trojbodovým cieľom odletela výprava slovenskej futbalovej reprezentácie do Baku, kde ju čaká v poradí štvrté vystúpenie v 1. skupine C-divízie Ligy národov proti domácemu Azerbajdžanu.

"Sme v polovici cesty, zatiaľ sme zanechali dobrý dojem. Ale musíme veľa vecí zlepšiť, aby sme dokázali vyhrať skupinu. Neviem ako to dopadne, ale pokiaľ nepoľavíme, alebo sa nebudeme prezentovať výkonom ako proti Švédsku prvých 35 minút, môžeme to dotiahnuť ďaleko," povedal tréner Francesco Calzona.

K dispozícii nebude ani Matúš Bero, ktorý sa zranil na sobotňajšom tréningu a vracia sa späť do Nemecka. Posledný, kto v slovenskej výprave do Baku chýbal, je manažér tímu a asistent Marek Hamšík. Tréner Calzona a vedenie SFZ ho uvoľnili pre študijné povinnosti.

Hosťom bude chýbať pre trest za dve žlté karty obranca Denis Vavro. Tesne pred stretnutím so Švédskom vypadol pre zranenie Adam Obert, ktorý nebude môcť nastúpiť ani v zápase s Azerbajdžanom a vrátil sa do Cagliari.

V prvom vzájomnom súboji v Košiciach dokázali Slováci zdolať Azerbajdžan 2:0 po góloch Ondreja Dudu a Davida Strelca. Druhý menovaný útočník Slovana Bratislava je s tromi presnými zásahmi najlepší kanonier reprezentácie v tomto cykle LN. Na túto métu sa dostal vďaka dvom presným zásahom do siete Švédska.

"Stále sme v hre a to je dobré. Čaká nás súboj v Azerbajdžane, nebude to jednoduché, ale musíme to zvládnuť. Švédov tiež nečaká ľahký súboj s Estónskom a môžu ešte niekde stratiť body. Potom hráme práve vo Švédsku, tam sa asi rozhodne," myslí si Strelec.