Na najbližších MS s novým formátom. Meniť sa môže aj počet tímov v skupinách

Tímy sa pôvodne mali rozdeliť do 16 trojčlenných skupín a prvé dva z každej by postúpili do šestnásťfinále.

"Ešte to nie je rozhodnuté, ale bude to 16 skupín po troch, 12 po štyroch alebo dve strany so šiestimi skupinami so štyrmi účastníkmi, akoby ste organizovali dva turnaje s 24 tímami. Rozhodne o tom Rada FIFA a myslím, že sa tak stane na budúci rok," povedal.

FIFA podľa posledných správ uvažuje aj o zavedení penaltových rozstrelov v skupinách, pričom víťazné tímy by dostali dodatočný bod. Informovala agentúra AFP.

Wenger si okrem iného "kopol" do tímov, ktoré na MS v Katare chceli a prípadne aj spravili gesto politického vyjadrenia.

"Tímy, ktoré odohrali dobré prvé zápasy, boli kvalitne mentálne pripravené. Zamerali sa na na futbal a nie na demonštráciu politických názorov," povedal Francúz.

Vo svojich výrokoch nepomenoval priamo tímy či tímy, iba to naznačil. A je jednoduché si odvodiť, že to bolo namierené najmä na Nemcov. Ich výber sa so šampionátom rozlúčil už po základnej skupine.

MS vo futbale 2022