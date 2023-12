Londýn zažil futbal najvyššej úrovne. Neuveriteľný zápas, zhodnotil Arteta

Hostia sa dostali do vedenia už v 4. minúte po hlavičke Gabriela Magalhaesa. Liverpool odpovedal po polhodine hry, Trent Alexander-Arnold našiel za obranou Mohameda Salaha a ten nedal brankárovi šancu.

Do prestávky mal ešte veľkú šancu Gabriel Martinelli, no tesne minul. V druhom dejstve vyložených šancí ubudlo, no domáci mohli rozhodnúť vo svoj prospech.

Bol to jeden najintenzívnejších a najhektickejších zápasov v tejto súťaži, aké som kedy videl. Obidva tímy hrali v plnom nasadení a myslím si, že zdvihli latku futbalu na ešte vyššiu úroveň. Liverpool aj my sme sa snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, diváci si museli prísť na svoje. Neuveriteľný zápas," citovala Artetu AFP.

"Bola to pre naše mužstvo veľká skúška na pôde tímu, ktorý hrá nátlakový futbal a dokáže si vytvoriť obrovské množstvo šancí. Moji hráči ju však zvládli, predviedli bravúrny výkon a ja im za to tlieskam.

V 70. minúte skončila tečovaná strela Harveyho Elliotta na žrdi a o tri minúty trafil Alexander-Arnold po brejku do brvna. Arsenal vedie o bod pred druhým Liverpoolom a treťou Aston Villou.

Ten stál tesne za postrannou čiarou a svojho zverenca po nekontrolovanom páde priľahol časťou tela. Tsimikas na to doplatil zlomeninou kľúčnej kosti. "Kostas si zlomil kľúčnu kosť a určite nám vypadne na dlhší čas," informoval Klopp o výpadku ľavého beka.

Domáci doplatili na slabší štart a pripísali si druhý nerozhodný výsledok na domácom ihrisku za sebou. Minulý víkend nedali gól Manchestru United a iba remizovali 0:0.

"Arsenal vstúpil do zápasu veľmi aktívne. Ujal sa vedenia, kopal roh, priamy kop a počínal si naozaj dobre. Po našom strelenom góle sa obraz hry zmenil, začali sme vyššie napádať a mali sme šance na to, aby sme získali tri body. V istých úsekoch sme boli dominantnejší, súper sa začal obávať o výsledok. Mali sme to využiť," tvrdil Klopp, ktorého nahneval verdikt VAR.

Ten ešte v prvom polčase neposúdil hru rukou Martina Ödegaarda vo vlastnej šestnástke ako úmyselnú. "Áno, videl som to. Som si istý, že niekto určite nájde vysvetlenie, prečo to nebola ruka. Podľa mňa to však bola jasná penalta."