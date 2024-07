Spievali rasistické chorály. Hráči Argentíny počas osláv titulu údajne urážali Francúzov

BRATISLAVA. Argentínski futbaloví reprezentanti, ktorí v noci z nedele na pondelok ovládli v USA juhoamerický šampióna Copa América, sa počas osláv príliš nevyznamenali.

Na verejnosť uniklo video, ktoré zachytilo ich radostnú cestu autobusom zo štadióna v Miami do hotela.

Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by v jednom z chorálov rasisticky neurážali futbalových reprezentantov Francúzska. Informáciu priniesol francúzsky denník Le Parisien.



"Hrajú za Francúzsko, ale pochádzajú z Angoly. Budú dobre behať. Radi súložia trans ľudí. Ich matka je z Nigérie a otec z Kambodže, no v pase majú Francúz,“ znelo v popevku argentínskych hráčov.