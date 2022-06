Rüdigera presvedčilo o prestupe do Realu, keď hral proti nemu

„Zápas, ktorý som odohral s Chelsea na Bernabéu, bol výnimočný. Bolo to prvýkrát, čo som hral na tomto štadióne. Bol to pre mňa skvelý zážitok. Aj po treťom góle Chelsea tu vládla skutočne pozitívna atmosféra. Odniesol som si odtiaľ úžasné pocity a šanca hrať za klub, ako je tento, je niečo neuveriteľné,“ povedal Rüdiger počas oficiálnej prezentácie v novom pôsobisku.

Skúsený 29-zadák zamieril do tímu 14-násobného európskeho klubového šampióna ako voľný hráč, keďže v anglickom klube FC Chelsea mu končí platnosť zmluvy.

V spomenutom dueli Chelsea i zásluhou gólu Rüdigera viedla už 3:0 a po domácej prehre 1:3 bola na najlepšej ceste postúpiť cez španielskeho súpera do semifinále. Napokon však „The Blues“ zvíťazili iba 3:2 po predĺžení, čo im na prienik ďalej nestačilo.

„Nedokážem opísať, čo Real Madrid tento rok dosiahol v Lige majstrov. Bolo to neuveriteľné. V čase finále už som vedel, že budem hrať za Real Madrid. Veľmi som mu fandil a bol som nadšený, že to vyhrali. V budúcej sezóne sa chcem v tejto súťaži pokúsiť o ďalší titul,“ dodal Nemec.

Rüdiger priznal, že o jeho služby prejavil záujem aj iný španielsky klub FC Barcelona, ale vraví, že bol rozhodnutý, kam chce ísť. "Buď Real Madrid alebo nič," poznamenal.

„Prvý kontakt medzi Realom Madrid a mojím agentom prišiel v septembri minulého roka. Druhýkrát som sa rozprával so samotným Carlom Ancelottim v apríli. To bol najdôležitejší moment a vtedy som sa rozhodol prísť do tohto klubu. Povedal mi, že ma tu chce, dôveruje mi, a preto som sa takto rozhodol,“ skonštatoval Rüdiger, ktorý s Madridčanmi podpísal 4-ročný kontrakt.