Peniaze z predaja Chelsea majú ísť na charitu. Abramovič čaká na súhlas britskej vlády

LONDÝN. Vláda Spojeného kráľovstva zatiaľ neodobrila možnosť predaja anglického futbalového klubu FC Chelsea konzorciu záujemcov na čele so spoluvlastníkom bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers Toddom Boehlym.

Ak by sa transakciu za 2,5 miliardy libier podarilo zrealizovať, bol by to najlukratívnejší obchod v histórii športu.



Na schválenie predaja sa od britskej vlády vyžaduje vydanie aktualizovanej licencie, ktorá by londýnskemu klubu umožnila pokračovať vo svojej obchodnej činnosti. Platnosť súčasnej licencie vyprší 31. mája.



Po devätnástich rokoch sa v organizácii "The Blues" skončí éra Rusa Romana Abramoviča, ktorý však z predaja neuvidí ani libru a všetky financie poputujú na pomoc obetiam vojny na území Ukrajiny.