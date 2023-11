Guardiola nemá strach o budúcnosť Manchestru City: Sme nevinní, kým sa nepreukáže opak

Everton obdržal najvyšší trest v histórii súťaže, a to za porušenie pravidiel v období troch rokov. City pritom obvinili z viac než stovky priestupkov v rokoch 2009 až 2018. Klub všetky obvinenia odmieta.

MANCHESTER. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola by zostal na lavičke Manchestru City aj v prípade, že tím zostúpi z Premier League do tretej najvyššej súťaže League One.

Guardiolu sa spýtali, či by zostal na lavičke, ak by tím postihol prísny trest.

"Dobrá otázka, odpoviem na ňu, keď sa dočkáme rozsudku. Pýtate sa, ako keby sme už trest dostali. Sme nevinní, kým sa nepreukáže naša vina. Absolútne však nebudem zvažovať svoju budúcnosť, ak to závisí len od toho, či hráme v prvej alebo tretej lige.

Je väčšia šanca, že zostanem, ak budeme hrať League One, ako by bola, ak by sme hrali Ligu majstrov," uviedol Guardiola.

Podľa španielskeho kouča už aj tak väčšina ľudí verí, že klub je vinný.

"V súlade s tým, čo sa píše, by sme mali klesať a klesať. Ľudia, ktorí to hovoria, však nečítali všetky vyhlásenia a nevedia, čo všetko sa vlastne stalo. Ani ja sám to neviem. S obvineniami nesúhlasíme a budeme sa brániť. A ja tu budem ako hovorca môjho klubu."

Guardiola si myslí, že verejnosť sa dožaduje prísneho trestu pre City obzvlášť po tom, čo sa stalo Evertonu. "Právnici mi však povedali, že ide o dva úplne odlišné prípady, a preto sa nedajú porovnávať," dodal 52-ročný tréner podľa agentúry DPA.

