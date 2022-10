Najviac sa tešil, keď si dá tabletku. Bývalá hviezda Barcelony hovorí o depresii

„Ak to príde od niekoho slávneho, kto má teoreticky všetky peniaze na svete, najlepšie domy, najlepšie autá, poviete si: 'Wau, toto sa môže stať každému'. Nie je to však o materiálnych veciach,“ povedal Iniesta.

„Mojím jediným zámerom bolo vysvetliť to, komunikovať veľmi prirodzene, pretože si myslím, že každý prechádza všetkými týmito fázami a nikdy sa nezotavíme,“ dodal majster sveta (2010) i dvojnásobný európsky šampión (2008, 2012).

Tridsaťosemročný rodák z provincie Albacete vraví, že keď ho postretli depresie, cítil, že niečo nebolo v poriadku.

„Nemal som takú radosť ani energiu, ktorú v živote potrebujete. Začnete sa cítiť zle. Urobia vám síce testy, ale povedia, že ste v poriadku, no vy viete, že niečo nefunguje.

Dostane sa vám to do tela a mysle. Všetko vyzerá čierne. Tešil som sa na noc, keď si konečne dám tabletku a oddýchnem si. To bola moja chvíľa najväčšieho potešenia,“ vraví Iniesta.