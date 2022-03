Američania si zahrajú na MS, ak proti Kostarike neprehrajú o viac ako šesť gólov

Po skončení nedeľňajšieho duelu fotografom pózovali s transparentom, na ktorom bol nápis: "Kvalifikovaní". To však stále nie je pravda.

BRATISLAVA. Americkí futbaloví reprezentanti sú po nedeľňajšom triumfe nad výberom Panamy 5:1 veľmi blízko k postup na MS 2022 do Kataru, no na definitívu potrebujú zvládnuť stredajší súboj v Kostarike.

Zo zóny CONCACAF už na svetový šampionát postúpili Kanaďania, okrem Američanov sú krok od postupu aj Mexičania, no musia to potvrdiť v stredu v zápasoch proti reprezentáciám Kostariky resp. Salvádoru. Podľa Pulisica sa spomenutý transparent objavil v rukách amerického tímu náhodou.

"Ja ešte nič neoslavujem. V podobnej pozícii som už bol pred štyrmi rokmi a vieme, ako to dopadlo. Teraz je to o udržaní koncentrácie. Musíme vnímať, že sa môže stať hocičo," podotkol Paul Ariola, ktorý je spolu s Pulisicom pamätníkom spomenutej prehry z roku 2017. Podobne to vníma aj kouč amerického tímu Gregg Berhalter:

"Urobili sme krok k nášmu cieľu, ktorým je postup na MS. Ale vieme, že tam ešte nie sme, aj keď transparent hovoril niečo iné. Uvedomujeme si, že nás teraz čaká ešte jeden ťažký zápas v Kostarike."