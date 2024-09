Je jednou z najznámejších športovkýň USA. Po 15 rokoch končí profesionálnu kariéru

Je piata najlepšia strelkyňa v histórii svojej krajiny (123 gólov). Rodáčka z Kalifornie uviedla, že dôvodom jej odchodu do futbalového dôchodku je tehotenstvo.

Cítim nesmiernu hrdosť na to, kam náš národný tím smeruje, navždy budem fanúšik ženského futbalu,“ povedala futbalistka, ktorej konto zdobí 224 reprezentačných duelov.

„Bolo to oveľa viac ako len futbal. Boli to priateľstvá, neochvejný rešpekt, vzájomná podpora, vytrvalý tlak na celosvetové investície do ženského športu a kľúčové momenty úspechu na ihrisku aj mimo neho.

Som nesmierne poctená, že som ho mohla reprezentovať viac ako 15 rokov,“ doplnila Morganová, ktorú okrem jej futbalového umenia preslávil aj aktivizmus s presahom k iným celospoločenským témam.

K statusu jednej z najznámejších športovkýň Ameriky jej pomohla aj spolupráca s viacerými spoločnosťami ako Coca Cola, Chipotle, Google či Nike.