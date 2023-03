Alex Ferguson a Arsene Wenger vstúpili do Siene slávy Premier League

LONDÝN. Bývalý tréner futbalistov Manchestru United Sir Alex Ferguson a niekdajší kouč Arsenalu Arsene Wenger sa v stredu stali prvými trénermi, ktorých uviedli do Siene slávy Premier League.

Keď sa dnes spätne pozriem na to, ako prebiehala celá sezóna, naozaj mám pocit, že som bol blázon. Takáto šialenosť vás môže zabiť, ale rovnako vám môže pomôcť dosiahnuť pozoruhodné veci," povedal Wenger.

Ferguson, ktorý viedol United viac ako 26 rokov, získal v sezóne 1992/93 prvý titul v PL a zabezpečil tak pre "červených diablov" prvý ligový úspech od roku 1967.

"Je to česť, keď sa vám dostane takéhoto uznania. Nie je to však len o mne ako o osobe. Je to o práci v Manchestri United a o putách, ktoré sme mali počas mnohých rokov, takže som hrdý aj za klub, zamestnancov a mojich hráčov," citovala Fergusonove vyjadrenie agentúra AFP.