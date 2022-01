Rusnák si našiel nový klub, bude pokračovať v MLS

SEATTLE. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa stal novým hráčom klubu zámorskej MLS Seattle Sounders.

Podpísal s ním zmluvu do konca sezóny 2022/2023 s opciou na ďalší rok. Informoval o tom dvojnásobný šampión MLS z rokov 2016 a 2019.

Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar len pred niekoľkými dňami ukončil pôsobenie v klube MLS Real Salt Lake.

V metropole Utahu pôsobil päť sezón, v uplynulej priviedol RSL ako kapitán do play off. Do Salt Lake City prišiel v roku 2017 z holandského FC Groningen. Za RSL celkovo odohral 140 zápasov, v ktorých zaznamenal 41 gólov a 39 asistencií.