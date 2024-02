Od bolesti sa mu chcelo plakať, tak skončil. Dnes je najlepší strelec tímu

MATÚŠA MARCINA poznajú futbaloví fanúšikovia ako oporu Michaloviec. Odchovanec Prešova a ofenzívne eso východniarov však pred piatimi rokmi ukončil futbalovú kariéru pre náročné zranenia. Čo sa stalo medzi tým a čo ho postavilo na nohy? V otvorenom rozhovore rozpráva o náročných chvíľach, o otcovskej úlohe aj o tom, že bol v minulosti tak trochu horenos. Nedávno ste na Facebooku zdieľali spomienku – 5 rokov, odkedy ste oznámili koniec profesionálnej kariéry pre zdravoté problémy. Dnes ste najlepší strelec prvoligových Michaloviec. Ako sa na to spätne pozeráte?

Nuž, ako hovoríte, vďaka sociálnym sieťam si človek môže pripomenúť aj takéto momenty. Priznám sa, že ma to príjemne zasiahlo. Vtedy to bolo naozaj veľmi ťažké obdobie. Bolesti členkov boli natoľko vážne, že som už nemal fyzické ani psychické sily pokračovať. Preto som sa vtedy rozhodol práve takto a dnes hodnotím, že to bolo správne rozhodnutie.

Prečo? Ak by som pokračoval ďalej, zranenie by sa len obnovovalo a napokon by som si aj znechutil futbal. Išiel som to teda skúsiť do nižšej súťaže, v ktorej som si sám korigoval tréningové jednotky. Už po polroku som nepociťoval skoro žiadne bolesti a členky boli v stave, že som si už veril aj na vyššiu súťaž. Pomohla teda nejaká špeciálna liečba alebo len zníženie záťaže a odchod do futbalových Ľubotíc? Uvedomil som si, že sa musím upokojiť. Asi najhoršie bolo, že som prepínal z úplne minimálnej do úplne maximálnej záťaže. Po operácii, priamo z gauča, rovno do plných tréningov. Vtedy som nerozumel ľuďom, ktorí mi radili, nech sa neponáhľam. Chcel som sa proste čo najskôr vrátiť. Veľkou pomocou tiež bolo, že som šiel hrať do klubu v štvrtej lige, v ktorom pôsobil fyzioterapeut Vladimír Papp. Ten mi pomohol s celým procesom rehabilitácie po troch operáciách, celý polrok sa o mňa staral a vždy bol poruke. Skvelé bolo, že som tiež poznal viacero hráčov hrajúcich v Ľuboticiach. Z rána do večera ste museli dať profesionálnemu futbalu zbohom. Mali ste pre takýto prípad pripravený plán B? Na rovinu - 90 % mladých športovcov plán B nemá a nemyslí na budúcnosť. Ale keď som už išiel na niekoľkú operáciu, tak som si uvedomil, že nad tým treba premýšľať. Určite som chcel zostať pri športe, takže som si začal robiť trénerskú licenciu a postupne som zisťoval, že ma baví kondičná stránka tréningu. Robil som si aj kurzy pre kondičného trénera, ale pred zdravotnými problémami som to neriešil, lebo som veril, že mám na to, aby som prerazil v profesionálnom futbale. Chodíte ešte ako divák na zápasy Ľubotíc? Dnes už tam nemám toľko známych, ale stále tam chodím. Keď som doma v Prešove a oni hrajú domáci zápas, tak sa na nich rád pozriem. Spomienky sú stále živé - na futbal aj na štadión. V tom období som tam totiž pracoval aj ako hospodár - nastúpil som a hneď som k futbalu dostal aj zamestnanie.

Oživíte si na túto prácu niekedy spomienky aj v Michalovciach? Povedzme si na rovinu, v Michalovciach nie je trávnik vždy kvalitný a spoluhráči mi prácu trávnikára práve preto ponúkajú ako druhý džob (smiech). V Ľuboticiach sme to zvládli s jedným kolegom dať vždy dokopy aj po týždni búrok. Hovorím, že to vyzeralo podobne, ako na Old Trafford. No a spoluhráči vymýšľajú, nech to skúsim aj tu (smiech). A neskúsili ste to? Nedali mi tú právomoc, ale trúfol by som si (smiech). Náš hospodár Miško, s ktorým mám výborný vzťah, bol prekvapený, koľko toho o kosačkách viem. Ale robí si svoje remeslo dobre, nebudem mu do toho zasahovať. Čo vás v období, keď to bolo najťažšie, najviac nakoplo? Nikto a nič ma nedokáže namotivovať tak, ako ja sám. Aj v tom čase, keď som veľa vecí robiť nemohol, som dennodenne chodil do posilňovne. Pomedzi to som to skúšal aj na ihrisku a keď to na niekoľko dní nešlo, znova som zintenzívnil tréning v posilňovni.

Matúš Marcin (vľavo) v drese Banskej Bystrice a obranca Ružomberka Lukáš Greššák v zápase najvyššej súťaže v októbri 2013. (Autor: TASR)

Každý deň som dokázal nájsť motiváciu, aby som nesedel na zadku. Hnalo ma aj to, že som videl iných športovcov a ich progres po podobných výpadkoch. Chcel som sa im podobať. Keď som videl svoje časy na behoch, snažil som sa ich prekonať. No a keď sa mi začalo dariť vo 4. lige, mal som zase chuť hrať o ligu-dve vyššie.

To sa vám aj podarilo. Naozaj, už nebolo cesty späť. Chcel som si dokázať, že mám na vyššiu ligu, i keď to nebolo nič ľahké. Išiel som vtedy do Podbrezovej, do druhej ligy. V úvodných týždňoch som chodil domov taký zbitý, že som si hovoril, že by som to mal zabaliť. Ale hlava by mi to nedovolila. Keby vám niekto v čase, keď ste písali status o konci kariéry, povedal, že budete oporou tímu v najvyššej súťaži aj jeho najlepším strelcom, aká by bola vaša reakcia?

Neveril by som tomu. Keď sa zamyslím, čo všetko sa stalo za tých päť rokov… Pamätám si presne na to, ako som to písal, u priateľky, terajšej manželky. Ležal som na gauči, chvíľu po tom, čo som si bol zabehať a hovoril som si, že už to takto ďalej nejde. Zopár smiešnych kilometrov a mňa boleli členky tak, že mi bolo do plaču. Dal som tomu všetko, ale videl som, že už to takto ďalej nejde. Nejaký týždeň som to spracovával sám, následne som komunikoval s vedením Ľubotíc, či môžem ísť hrať aspoň k nim. Hovoríte o tom, že ste vždy motivovaný. Predpokladám teda, že pôsobenie v najvyššej súťaži ešte nie je finálny cieľ… Tento rok oslávim tridsiatku a mám individuálne ciele, ktoré by som nerád zverejňoval, pretože na tieto otázky nerád odpovedám pred sezónou ale… Môžem prezradiť, že určite nechcem dohrať kariéru v Michalovciach.

Aké rady dávate mladším spoluhráčom, resp. dorastencom? Pýtajú sa vás aj na zranenie a návrat k profesionálnemu futbalu? Myslím si, že až tak veľa ľudí nevie o mojom osude, to vie okruh mojich blízkych a bývalých trénerov, ktorí ma trénovali v Prešove, v Ľuboticiach. Raz za pol rokami napíšu, že sú hrdí na to, kam som to dotiahol a ako sa posúvam a že som sa dokázal takto naštartovať. A čo sa týka mladších hráčov a dorastencov, tí nech sa inšpirujú Igorom Žofčákom. Čoskoro bude mať 41 rokov a na každom tréningu, dokazuje svoju vysokú úroveň. V jeho veku stále prevyšuje mladých hráčov v myslení aj tempe. Takže ja sám si od neho beriem príklad. Ste v kabíne zabávač? Pri aktuálnych výsledkoch Michaloviec je to asi dôležité. Bolo by asi dôležitejšie zbierať body, než sa zabávať, ale áno, občas nejakú perličku zo seba vypustím. No ale najmä máme v tíme Igora Žofčáka, ktorý je hlavný rečník, ja len občas priložím ruku k dielu. V humore či aj pri vybavovaní poistiek? Na poistky sa zatiaľ nechystám (smiech). Ako vás celá skúsenosť s koncom kariéry zmenila ľudsky? Na rovinu - zranenia z vás urobia trošku pokornejšieho človeka. A keď neurobia, tak ste asi na zlej ceste. Inak som futbal aj život vnímal v 19-tich, keď som bol zdravý, bol som doma a mal som „full servis“, rodičia sa o mňa starali, neriešil som nijaké výdavky navyše. Zaplatiť hypotéku, nájom a už vôbec nie sa starať aj o deti, to mi vtedy ani nenapadlo. Bol som trošku horenos. V mladom veku v A-tíme a v Prešove som začal hrávať ligu, a akosi ma nevedel nikto správne usmerniť. Takže na niečo to bolo aj dobré. Vždy hovorím, že všetko je tak, ako má byť. Občas mi niekto povie, že je škoda zranení, že som mohol byť inde, ale ja si uvedomím, že som pokojne mohol byť závislý na alkohole, hazarde… V začiatkoch v A-tíme som videl, že prichádza všetko dobré a nevidel som druhú stranu mince, takže určite áno.

Predpokladám, že vás zmenilo aj otcovstvo. Pamätám si na moment, keď ste počas zápasu skórovali a neskôr ste utekali do pôrodnice. Než sa mi narodili deti, nebol som vôbec klasický rodičovský typ. Nebol som úplne hotový z každého dieťaťka, ktoré som stretol. Prišlo to nejako prirodzene, cítil som, myslím, že som mal 25, že sa potrebujem oženiť, lebo s terajšou manželkou sme boli spolu dlhšie obdobie, takže sme to chceli posunúť na ďalšiu úroveň. No a neskôr sme sa obaja zhodli, že chceme mať dieťa, a potom aj druhé, aby Mathias nebol jedináčik. Dnes som za rodinu šťastný. Jasné, nie vždy je to s deťmi len radosť, ale dnes už si to bez nich a bez mojej manželky neviem predstaviť.

Gólová radosť hráčov Michaloviec, zľava Matúš Marcin, kapitán Igor Žofčák a Alejandro Garcia. (Autor: TASR)

Zmenila vás rodina aj z futbalovej stránky? Vyhýbate sa osobným súbojom, dbáte viac na fair-play, prípadne ste zmenili niečo iné? Trochu aj áno. Myslím na nich, keď sú na tribúne alebo keď viem, že ma sledujú doma pred televíziou. Chcem aby vnímali, že ich otec je profi futbalista, aby na mňa boli hrdé. To ma poháňa vpred. Na druhej strane ma to herne nezmenilo. Súbojovosť alebo iné futbalové aspekty som nezmenil, stále do toho dávam maximum. Zmena je však v tom, že keď sa teším z gólu, vždy sa pozerám na tú časť tribúny, kde sedia, aby som sa s nimi o radosť podelil. Má syn alebo dcéra nejaké futbalové sklony? Má Matúš Marcin nejaký vlastný projekt Mbappé? To sa ma opýtajte o niekoľko rokov (smiech). Ešte je skoro hodnotiť, rozhodne ich do futbalu nenútim. Pravda je, že syn je v štádiu, keď chce všetko napodobňovať, takže keď trénuje tatko, trénuje aj on. Akurát, že jemu to vydrží 10 minút, potom ho, ako každé dieťa, začne baviť čosi iné. Malá má zase rok a štvrť a typologicky u nej nevidím, že by mala chuť behať za loptami alebo niečo podobné.