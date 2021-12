Veľká cena Saudskej Arábie

Ešte pred Veľkou cenou Brazílie mal Max Verstappen na čele šampionátu vcelku pohodlný náskok ale Lewis Hamilton potom ovládol dva preteky po sebe a stráca tak už iba 8 bodov. Do konca ostávajú ešte dve veľké ceny a práve táto môže veľa napovedať, kto sa stane šampiónom v roku 2021.

Ak by Max Verstappen získal o 18 bodov viac ako Hamilton, stal by sa majstrom už v nedeľu. Tento scenár ale nie je veľmi pravdepodobný a uvidíme, čo nám pretekári pripravia vo víkendových pretekoch.