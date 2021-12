Abú Zabí vytvorilo nebezpečný precedens. Masi sa zahral na Boha, hovorí Števo Eisele

Bola emotívna, dramatická a nezabudnuteľná. Sezóna 2021 formuly 1 dala vo štvrtok za sebou definitívnu bodku, keď si na slávnostnom galavečeri Max Verstappen prevzal trofej pre majstra sveta. Oslavy mu nepokazili ani predošlé protesty Mercedesu, ktorý sa po Veľkej cene Abú Zabí cítil ukrivdene. Napokon musel prijať prehru a po siedmich skvelých sezónach sa uspokojiť "iba" s konštruktérskym titulom. "V tejto sezóne boli emócie vybičované do stratosféry. Piloti sa o to postarali na trati, no pridali sa aj šéfovia tímov, ktorí išli po sebe ako po údenom. Úprimne, bol som šokovaný, kam až sa to dostalo," povedal komentátor formuly 1 ŠTEVO EISELE.

V 72-ročnej histórii nájdeme veľa dramatických sezón, napríklad v roku 1984 získal Niki Lauda titul o pol bodu. Možno však sezónu 2021 označiť za najlepšiu? Ja mám tú smolu, že som, žiaľ, nevidel všetkých 72 sezón, aj keby som veľmi chcel. Z toho, čo som zažil, tak to bola najbláznivejšia a na konci asi aj najškandalóznejšia sezóna. Veľkú drámu sme videli v rokoch 2008, 2010, 2012 alebo 2016, ale žiadna z týchto sezón neponúkla takú šou vo všetkých 22 veľkých cenách. Formula 1 bola tento rok extrémne "sexi", z čoho som nadšený. A hoci prešlo už pár dní od posledných pretekov, stále môj pocit osciluje medzi tým, či to bola najväčšia športová krádež alebo len karma vyrovnala skóre. Kým v minulosti mal často šťastie Lewis Hamilton, tentokrát ho mal Max Verstappen.

V rozhovore so Števom Eiselem sa dozviete: Bolo rozhodnutie Michaela Masiho správne?

Zostane vo svojej funkcii?

Ako sa bude po trpkej prehre uberať kariéra Lewisa Hamiltona?

Čím prekvapil Max Verstappen?

Ktorí pretekári boli pozitívnym prekvapením sezóny?

Čo prinesie zmena pravidiel v sezóne 2022?

V predošlých dvoch sezónach stratil Verstappen na Hamiltona 133, respektíve 135 bodov. V čom sa Red Bull i samotný Max dokázali zlepšiť, že boli razom konkurencieschopní? Už to vyzeralo tak, že dominanciu Mercedesu v turbo-hybridnej ére nikto nezastaví. Počas minulej sezóny však nastala nenápadná zmena pravidiel, ktorá sa týkala podlahy zadnej časti monopostov. Cieľom bolo znížiť rýchlosť. Táto zmena znamenala prekopanie aerodynamiky a kým Red Bullu to zahralo do kariet, Mercedesu a Aston Martinu, ktorý mal podobnú koncepciu, to ublížilo. Navyše, dodávateľ motorov Honda, ktorý oznámil, že po sezóne opäť končí v F1, dokázal vyrovnať výkon Mercedesu a spoľahlivosťou na tom bola pohonná jednotka Red Bullu dokonca lepšie. To sú dva faktory a tretí sa volá Max Verstappen. Ten dokázal vyžmýkať zo svojho monopostu RB16B viac ako v ňom bolo a to napokon rozhodlo o titule.

Ten získal za kontroverzných okolností v posledných pretekoch sezóny v Abú Zabí. Je jeho titul podľa vás zaslúžený? U mňa prevláda pocit, že sezóna sa nejazdí na jedno kolo v Abú Zabí, ale na dvadsaťdva veľkých cien. Z tohto pohľadu si Verstappen za mňa majstrovský titul zaslúžil o virtuálneho pol bodu. V minulých rokoch sme riešili to, či bude Hamilton oslavovať titul už cez letnú prestávku. Teraz medzi sebou súperili dve extrémne odlišné osobnosti. Bola to grandiózna bitka a Max získal najhodnotnejší titul za poslednú dekádu. Nič na tom nemení ani posledné kolo sezóny.

Na videu z komentátorskej kabíny, ktoré ste zverejnili na sociálnych sieťach, bolo vidno, že ste absolútny záver sezóny intenzívne prežívali. Pred očami mám nájazd do posledného kola. Doslova sa mi triasli vnútornosti od vzrušenia. Očakával som, že si to Max nechá na druhú rovinku a zrazu bác, pustil to do piatej zákruty a prekvapil nielen mňa, ale aj Hamiltona. Z opakovaných záberov je vidno, že ho tam vôbec nečakal. Do toho sme počuli vysielačku ako Toto Wolff až ponižujúcim spôsobom žobronil u riaditeľa pretekov. A ten ho "prefackal" vetou: Toto je motošport. Epická bitka skončila takmer infarktom, ale našťastie sme to prežili.