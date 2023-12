ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes (MS vo florbale žien 2023, LIVE)

Vitajte pri sledovaní prvého vystúpenia slovenskej ženskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo florbale, ktoré štartujú dnes na začiatku decembra, pretože sa konajú netradične v Singapure. Hneď na úvod to bude veľká skúška, keďže nás čaká zápas proti desaťnásobným šampiónkam zo Švédska, ktoré vyhrali neuveriteľných posledných osem šampionátov a túto sériu by určite chceli natiahnuť. Nič iné ako výhra severaniek sa preto nedá očakávať, ale snáď naše dievčatá budú dôstojnejším súperom ako pred dvomi rokmi, keď sme s týmto súperom prehrali 3:22. Treba dodať, že pred štyrmi rokmi to dopadlo ešte horšie s konečným skóre 1:23 a vôbec najlepší výsledok sme proti Švédsku dosiahli v prvom vzájomnom zápase pred ôsmimi rokmi, keď sme prehrali "len" 1:15.